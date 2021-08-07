«Хуже, чем Лукашенко» – бывший «Слуга народа» обвинил Зеленского в узурпации власти

«Хуже, чем Лукашенко» – бывший «Слуга народа» обвинил Зеленского в узурпации властиНовости Украины
Президент Украины Владимир Зеленский фактически узурпировал власть, нивелировал полномочия парламента и стал диктатором – худшим, чем его белорусский коллега Александр Лукашенко.
Об этом в интервью украинской журналистке Наталье Влащенко заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко, исключенный из фракции «Слуга народа» за визит к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Партия «Слуга народа» – система, которую придумал Андрей Богдан, это незаконная диктатура. Эта система изначально была диктатурой, и она продолжается, хуже, чем у Лукашенко, потому что у Лукашенко диктатура законная, а у нас парламентско-президентская страна, где парламент нивелирован полностью.
Для чего была создана эта система? Набирали людей без характера: «Мы тебя взяли – ты нам должен. Ты должен давить на кнопочки, как мы тебе скажем. Не нужно думать и ничего делать», – объяснил Шевченко логику формирования списков «Слуги народа» во времена, когда высокий рейтинг Зеленского позволял получить монобольшинство по итогам выборов в парламент.
Депутат отметил, что экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан теперь корит себя за то, что привёл Зеленского к власти.
«Знаете, Андрей Богдан сам говорит: «Какой я негодяй, зачем я этого Зеленского привёл к власти, если бы я знал, я бы никогда этого не сделал». Андрей Богдан сам создал эту систему, и она его же и выкинула», – заключил Шевченко.
Напомним, ранее в Москве заявили, что Зеленского сделали президентом Украины для того, чтобы с помощью неквалифицированного руководства узурпировать власть в стране.
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