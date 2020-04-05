Хваленое НАТО отказало в помощи Черногории

05.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Правящий прозападный режим в Черногории столкнулся с неожиданными трудностями – отклонив помощь Сербии, Подгорица так и не дождалась поддержки со стороны НАТО. Теперь властям придется рассчитывать исключительно на собственные силы.

Об этом сообщают балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Североатлантический альянс дал ответ на запрос Подгорицы по поводу помощи этой постюгославской стране, в 2017 году ставшей его членом, в связи с эпидемией коронавируса. Черногорская сторона попросила у Брюсселя 4 тысячи полотенец, 2 тысячи постельных наборов, тысячу кроватных тумбочек, тысячу матрасов, 5 тысяч 688 353 хирургические маски, более миллиона медицинских масок, 14 тысячи 890 единиц мыла, 42 тысячи салфеток и 320 приборов ИВЛ.

В ответ на это в штаб-квартире только развели руками, заявив, что подобными поставками не занимаются, и только Нидерланды согласились направить в Черногории некоторую часть медицинских принадлежностей, которые это государство само закупило в Китае.

Впрочем, впоследствии в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста по поводу черногорского запроса, генсек НАТО Йенс Столтенберг был уже не столь категоричен:

«Мы обсудим, что сможем сделать на встрече министров иностранных дел, – заявил глава Североатлантического альянса. – Я ожидаю, что мы договоримся о том, как помочь больше, как помочь быстрее… НАТО – открытая, прозрачная организация, и мы прозрачны в том, что мы делаем с партнерами и членами, в том числе в отношении COVID 19».

Но пока «прозрачные» еврочиновники не решили, что могут сделать быстрее и больше для Черногории, просербская оппозиция, равно как и большинство граждан этой страны сделали вполне определенный вывод – официальная Подгорица получила отказ от Брюсселя.

«Джуканович, Маркович, Бошкович и Дарманович, а также другие местные лоббисты НАТО: это та самая солидарность НАТО, о которой вы твердили нам годами? – задал ряд неудобных вопросов представителям нынешней черногорской элиты лидер оппозиционной сербской партии «Правильная Черногория» Марко Милачич в записанном по случают видеообращении. – Что вы можете сказать сейчас нам, когда ваше НАТО кинуло вас на глазах международной общественности?

Внутренние партнеры НАТО, будете ли вы благодарить Альянс НАТО за то, что он постоянно посылает наших солдат по всем миру рисковать жизнями ради чужих интересов? Стыдно ли вам от тог, что НАТО не отправит вам полотенца, покрывала, салфетки и медицинский спирт, не говоря уже о респираторах и бронхоскопах? Есть ли у вас, что сказать в защиту «самого мощного альянса в истории», который не удостоил вас помощи салфетками?

В конце концов, вопрос Джукановичу (президенту Черногории – ред.), эти препараты ИВЛ, которые вы не получите от Альянса НАТО, это те самые препараты ИВЛ, на которые вы рассчитывали, отказавшись от помощи братской Сербии?».

Напомним, что ранее правящий режим Подгорицы отказался от бесплатной помощи Сербии в виде пяти препаратов ИВЛ, в довольно хамской манере безосновательно обвинив Белград в конфискации трех из них на сербской границе.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения, без референдума, Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО.

Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.