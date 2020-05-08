08.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Политика, Сербия
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Хватит церемониться! Сербская псевдооппозиция заслужила водомет и дубинку – Бондаренко


То, что сербская оппозиция проводит уличные акции, да еще и нападает на представителей власти в период пандемии, свидетельствует о том, что она не желает добра своей стране.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Бондаренко.

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«В любой стране в ситуации кризиса общество должно солидаризироваться, а оппозиция и власть должны работать в одном направлении. Если оппозиция ведет себя так безответственно, это говорит о том, что эти люди не думают о своей стране. Даже в самых цивилизованных странах за это полагается водомет и дубинка», – считает эксперт.

Он полагает, что сербские власти, включая президента, должны начать применять жесткие меры в отношении оппозиционеров.

«Думаю, период либеральничанья для Сербии должен закончиться. Александру Вучичу  пора начинать действовать. Хватит церемониться с этими псевдооппозиционерами. Нужно с ними жестко разбираться», – сказал Бондаренко.

Напомним, 7 мая противники действующей власти сломали ограду у Президентского дворца в Белграде, а утром 8 мая участник вчерашнего погрома, один из лидеров оппозиционного блока «Союз за Сербию» Бошко Обрадович с группой сторонников напал на депутата от Сербской прогрессивной партии Марьяна Ристичевича и министра здравоохранения Златибора Лончара. Оппозиционеры заблокировали ступеньки у центрального входа в парламент, произошла драка.

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