«Хватит демонизировать Путина – иначе все умрём!» – киевский философ

Украине нужно менять свое отношение к России и ее политическому руководству.

Об этом в эфире объявленного РФ за призывы убивать российских журналистов в розыск киевского политолога Юрия Романенко заявил киевский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Есть несколько вещей… Во-первых, перестать делать из Путина тёмного властелина. То есть Путин – идиот, он непонятно почему строит эту агрессию, тёмный властелин, нелюдь и не имеет права даже считаться человеком», – приводит логику украинской пропаганды философ.

По его словам, пока ты так рассуждаешь, то запрещаешь себе рационально смотреть на то, что представляет Россия.

«Ты просто не слышишь… Они говорят, а ты не слышишь. В принципе, они говорят вполне понятные вещи. Перестаньте уничтожать русский язык, перестаньте делать Украину как Анти-Россию. Это понятные гуманитарные вещи. Мы даже не пытались с ними поговорить и спросить: «А что вы под этим понимаете?».

Мы не пытались сесть и про это поговорить, потому что это уже про жизнь и перспективу. Мы не хотим, мы приняли их логику смерти. Вот это меня напрягает. Они сказали: «Раз вы не хотите с нами говорить, мы вам говорим, а вы не слышите, – то будете умирать», – резюмировал Дацюк.