Хватит ли российской солярки для заправки «леопардов» и «абрамсов»

Массовая поставка НАТОвских танков на Украину предполагает рост потребности в топливе. Судя по всему, Киев по-прежнему намерен решать ее за счет России.

РФ и Белоруссия не прекращали прямые поставки дизельного топлива все 8 лет войны на Донбассе – 10 и 13% соответственно. И нужно разобраться, чье топливо шло из Прибалтики.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

С началом СВО этот экспорт, наконец, был запрещен, но техника с украинской стороны не замерла. Как признался в прошлом месяце немецкой «Ди Вельд» экс-министр финансов Болгарии Асен Василев, 57% дизеля шло в 2022 на Украину году из Болгарии. Производилось топливо на НПЗ в Бургасе, принадлежащем российскому «Лукойлу». Он по просьбе болгарского руководства вдвое увеличил свое производство, что позволило половину дизеля пускать на покрытие 95% потребностей Болгарии, а другую – продавать 50 фирмам-посредникам из Румынии и Прибалтики, которые уже гнали его на Украину. Поставки начались после того, как представитель Киева на встрече Всемирного банка в Вашингтоне пожаловался на нехватку ГСМ.

Производилось топливо из нефти, поступающей на танкерах из Новороссийска. Именно поэтому для Болгарии сделали исключение в 6-м пакете санкций Евросоюза и позволили поставлять российскую нефть морем до конца 2024 года. Принятый в январе 9-й пакет санкций ЕС дает Болгарии право продавать на Украину топливо, произведенное из российской нефти.

После откровений Василева исполнительный директор «Лукойла» Вадим Воробьев и посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова опровергли факт поставок, назвав публикации в западной прессе «заведомо ложными и бездоказательными», призванными решить внутриевропейские споры. Прямых поставок действительно не было, а за прокладки и посредников «Лукойкл» вроде как не отвечает.

«Это выглядит в нынешних обстоятельствах странным, но соответствует общей деловой практике, назовем это мягко так», – сказал в интервью ютуб-каналу «Геоэнергетика.инфо» эксперт по энергетике Александр Фролов.

По факту ни руководство «Лукойла», ни российское посольство не удивились и не обеспокоились, когда Болгария вдруг попросила завод увеличить производство дизеля вдвое. Впрочем, «Лукойл», как известно и в 2014 году поторопился избавиться от своих заправок в Крыму, зато на Украине тогда сохранил 250 АЗС и 5 тысяч работников. Глава компании Вагит Алекперов заявлял тогда, что ему очень важна стабильность в этой стране.

Обнародованные факты возмутили российскую общественность. Она потребовала от Госдумы провести расследование, а от «Лукойла» – закрыть завод в Бургасе.

«Если бы не Бургас, этот завод, танки бы встали. Включая «Леопарды» и «Абрамсы», которых пока там нет. Так это или не так? Почему «Лукойл» не закрыл завод в Бургасе на время операции? Болгарская «дочка» работает, прежде всего, на Украину? И работает сейчас, как ни в чем не бывало? А танки ВСУ… именно на этом топливе… нашем, отечественном… стреляют по нефтебазе в Белгороде?» – возмутился в своем ТГ-канале журналист Андрей Караулов.

Впрочем, София уже подстраховалась на случай, если «Лукойл» из-за скандала решит прикрыть свой завод. В середине января депутаты Народного собрания Болгарии утвердили поправки к закону об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и нефтепродуктами. Документ предполагает возможность введения внешнего управления заводом компании «Лукойл» при установлении обстоятельств, которые «угрожают национальной и общественной безопасности, доставке критических ресурсов». В этом случае «Лукойл» будет включен в 10-й пакет санкций ЕС.

Но «Лукойл» свой завод не прикроет и угрозу «общественной безопасности» не создаст. Потому что это уже не российская компания. С июня прошлого года на его сайте пустуют данные о составе совета директоров. В марте 2022-го было объявлено, что его добровольно покинули председатель совета директоров Российско-британской торговой палаты Роджер Маннингс, бывший канцлер Австрии Вольфганг Шюссель и президент международной консалтинговой компании TTG Global Тоби Гати, ранее призывавшая к энергетической независимости Европы от РФ. Но, по данным The Wall Street Journal, Маннингс в совете по-прежнему присутствует. Возможно, и остальные двое тоже.

В 2012 году Алекперов заявил, что 50% акций принадлежат иностранным инвесторам. В собственность «Лукойла» входят не только заводы, но и месторождения. Таким образом, остановить поставки сырья для танков, из которых убивают российских солдат, может только Новороссийский порт – волевым решением и без оглядки на экономические обязательства. Повлиять на компанию пытается и российская общественность. В Сети развернута кампания по бойкоту заправок «Лукойла».

Однако депутат Госдумы РФ известный экономист Михаил Делягин полагает, что «Лукойл» далеко не единственный заправляет украинские танки.

«Далеко даже не половина украинской солярки – это этот несчастный болгарский завод. Просто это то, что видно и известно. Это некая операция прикрытия остальных каналов поставки. Для того, чтобы все ВСУ снабжать соляркой, одного НПЗ маловато», – сказал Делягин в интервью ютуб-каналу «НеДелягин».

В январе состояние основателя “Лукойла” Вагита Алекперова выросло почти на $2,5 млрд. Состояние росло вместе с экспортом российской нефти и нефтепродуктов.