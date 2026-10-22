«Хватит врать. Мы находимся в состоянии войны с Россией» – известный американский журналист
Соединенные Штаты являются главной причиной продолжающейся на Украине войны.
Об этом в беседе с лидером Рабочей партии Великобритании, депутатом парламента семи созывов Джорджем Галлоуэйем заявил известный американский журналист Такер Карлсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, что очень немногие американцы понимают, в какой степени Израиль и его сторонники в Соединенных Штатах несут ответственность за войну на Украине, подпитывают ее и продолжают… Я знаю совершенно точно, потому что я это видел, что те самые люди, которые подтолкнули Трампа к войне в Иране, мешают Трампу урегулировать или помочь урегулировать конфликт между Россией и Украиной.
И давайте, наконец, перестанем лгать. Соединенные Штаты находятся в состоянии войны с Россией. Соединенные Штаты предоставляют украинским военным информацию о целях для бомбардировки гражданских целей в России. Таким образом, США находятся в состоянии войны с Россией, и мы не смогли выйти из этой войны, потому что те же самые люди, которые подталкивали к войне в Иране, подталкивают Трампа остаться у власти по какой-то причине», – сказал журналист.
По его мнению, это «мрачно, больно и разрушительно для американских интересов».
«Я не уверен, что он [Трамп] сможет достаточно противостоять им, чтобы покончить с этим. Все, что потребуется, это чтобы президент Соединенных Штатов сказал своим руководителям разведки: «Мы больше не предоставляем украинским военным информацию о целях, спутниковую информацию и никакой помощи, и давайте позволим Франции и Великобритании, которые сейчас заняты внутренними проблемами, это делать».
И это не продлится долго.
Таким образом, Соединенные Штаты являются причиной продолжения этой войны, и мы могли бы ее остановить», – резюмировал Карлсон.
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