Соединенные Штаты являются главной причиной продолжающейся на Украине войны.

Об этом в беседе с лидером Рабочей партии Великобритании, депутатом парламента семи созывов Джорджем Галлоуэйем заявил известный американский журналист Такер Карлсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что очень немногие американцы понимают, в какой степени Израиль и его сторонники в Соединенных Штатах несут ответственность за войну на Украине, подпитывают ее и продолжают… Я знаю совершенно точно, потому что я это видел, что те самые люди, которые подтолкнули Трампа к войне в Иране, мешают Трампу урегулировать или помочь урегулировать конфликт между Россией и Украиной.

И давайте, наконец, перестанем лгать. Соединенные Штаты находятся в состоянии войны с Россией. Соединенные Штаты предоставляют украинским военным информацию о целях для бомбардировки гражданских целей в России. Таким образом, США находятся в состоянии войны с Россией, и мы не смогли выйти из этой войны, потому что те же самые люди, которые подталкивали к войне в Иране, подталкивают Трампа остаться у власти по какой-то причине», – сказал журналист.