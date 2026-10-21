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Никаких перебоев с американскими разведданными для Украины не было. Просто разведка США несколько раз за последнее время не смогла засечь запуски малозаметных для радаров российских ракет.

Об этом в рамках заседания «Атлантического совета» (признан нежелательной организацией в РФ) заявил бывший замминистра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гаврилов настаивает, что речь идет о модифицированных ракетах РМ-48У, которые запускаются из комплексов С-300 и С-400 для ударов по наземным целям.

«Я могу сказать, что задержки или чего-то подобного в обмене информации с Соединенными Штатами нет. У нас была проблема с конкретными российскими ракетами, которые использовались в ту ночь и накануне. Ракета особой конструкции, защищенной. Ракеты ПВОС-400 не предназначены для этого, но сейчас Россия модернизирует их или переделывает для поражения наземных целей на Украине. Такие ракеты непросто обнаружить из космоса или другими способами, для этого нужны дополнительные средства, мы уже сталкивались с подобными ракетами. Я считаю совпадением, что в ту ночь у нас возникла проблема именно с этой ракетой, и поэтому все на Украине начали думать о каком-то политическом решении в Вашингтоне. Но я думаю, что сейчас это, скорее, техническая проблема», – заявил Гаврилов.

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