«Киборгов» косит эпидемия

26.11.2018, Киев, Александр Гусар

Среди украинских военнослужащих зарегистрирована вспышка гепатита «А», известной также как Болезнь Боткина или в просторечье – желтуха.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, разведкой ДНР была получена информация из штаба «ООС» о временной приостановке ротационных мероприятий между 92-й бригадой, занимающей позиции в районе Ясиноватой и 54-й бригадой ВСУ.

«Причиной послужила эпидемия гепатита среди военнослужащих 54-й механизированной бригады, отправляющихся в зону оккупации. Кроме того, вспышка этого заболевания отмечена уже и среди военнослужащих 92-й бригады, имевших контакт со своими сменщиками при проведении рекогносцировки», – сообщил Безсонов.

Согласно имеющимся данным, в настоящее время выявлено число заболевших гепатитом «А» составляет более 20% личного состава 54-й бригады, но наиболее сложная ситуация в 46-м отдельном батальоне «Донбасс», где из 600 военнослужащих больны более 384 человек.

«В сменяемой 92-й бригаде в настоящее время зарегистрировано 153 случая заболевания гепатитом, а доклады начальника медчасти соединения свидетельствуют, что количество заболевших ежедневно увеличивается», – добавил представитель оборонного ведомства.

Он также напомнил, что вирус гепатита встречается в местах с неудовлетворительными санитарными условиями.

«Напомню, что вирус гепатита «А» передается фекально-оральным путем, как правило, при недостаточном уровне санитарных условий. А 54-я бригада сейчас находится на том же самом Чугуевском полигоне в Харьковской области, куда в апреле 2017 года Полторак отправлял комиссию для наведения порядка и налаживания санитарно-бытовых условий проживания бригады после многочисленных жалоб военнослужащих», – отметил в заключение Даниил Безсонов.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что из-за недостатка медицинских препаратов в ВСУ началась эпидемия пневмонии и туберкулеза.

Также ранее стало известно о том, что в рядах украинских военнослужащих растёт количество заболевших неизлечимой кишечной инфекцией, приводящей к летальному исходу.