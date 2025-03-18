Киев боится проснуться в «зловещей тишине мир» 

Вадим Москаленко.  
18.03.2025 10:19
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Если Москва и Вашингтон договорятся, Украина не сможет сопротивляться их совместной позиции.

Об этом на канале Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Москва и Вашингтон договорятся, Украина не сможет сопротивляться их совместной позиции. Об этом...

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«Мир может быть внезапным, как инфаркт или инсульт. Но инфаркт или инсульт это будет для нашей политической системы, не для других. И мы не можем сегодня полностью исключить сценарий, что на протяжении следующих недель США и Россия что-то подпишут, конкретное и по Украине. И нам скажут: «Вот, там внизу можете подписать, а еще можете подписать соглашение о полезных ископаемых», – сказал Бортник.

«И нам очень тяжело, мы практически не можем сопротивляться сегодня давлению со стороны США. Нам крайне тяжело. Мы можем торговаться, мы можем высказывать свои замечания, мы можем давать красивые интервью всяким изданиям, где снова повторять наши требования к Москве, но мы не сможем сопротивляться объединенному давлению Москвы и Вашингтона.

Поэтому мы можем в один прекрасное утро или ночь, мы можем проснуться не от взрывов российских «Шахедов» и российских ракет, как это сегодня было. Мы можем проснуться от звенящей тишины мира. Мы можем проснуться от звенящей тишины окончания боевых действий» – резюмировал эксперт.

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