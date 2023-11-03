Киев будет отчаянно затягивать войну до прояснения ситуации в Газе

Владимир Гладков .  
03.11.2023 19:11
  (Мск) , Москва
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Ближний Восток, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Израиль, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Киев понимает невозможность победы над Россией в бою, но пытается как можно сильнее затянуть военные действия в надежде, что ситуация на международной арене изменится.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Николай Долгачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев понимает невозможность победы над Россией в бою, но пытается как можно сильнее затянуть...

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«У того же Залужного есть политические задачи – объяснить свои неудачи, выпросить побольше помощи. И сейчас мы всё равно понимаем, что, в конечном счёте, и общественное мнение на Украине постепенно приходит к понимаю, что неонацистский режим не справился с теми задачами, какие хозяева ставили, и поражение – только вопрос времени», – сказал Долгачев.

Однако он подчеркнул, что сопротивляться банеровцы могут ещё долго и отчаянно.

«Сколько бы помощи им ни дали вооружением и военной техникой – это им поможет, но ненадолго. Это может замедлить процесс, но никак не изменит результата.

Сейчас их задача – протянуть до того момента, как станут полностью понятны расклады на Ближнем Востоке, до новых поставок, может даже протянуть до поставок авиатехики. Они пытаются эту агонию удлинить», – добавил военкор.

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