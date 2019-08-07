Киев дает добро на смертельный туризм

07.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинские власти разрешили туристам посещение Чернобыльской зоны, несмотря на очевидные опасности.

Об этом в ходе конференции рассказала заместитель генерального директора по науке и биомедицинским технологиям Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна Наталия Шандала, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Восемь лет назад была авария на АЭС Фукусима-1 в Японии, и нельзя сравнить Чернобыль и Фукусиму, потому что понятно, что Фукусима это природная катастрофа, а Чернобыль – это человеческая ошибка, но по выбросу радиоактивности Фукусима занимает 10 процентов от чернобыльского. Так вот, в случае все этих инцидентов и крупных аварий ни разу не был организован туризм. Даже в 20-километровой зоне Фукусимы спустя девять лет после аварии пока такой туризм запрещён, запрещено свободное посещение этих территорий…

Но раз государство Украина подписало такой закон, что разрешается свободный организованный туризм, то, естественно, власти Украины обязаны нести ответственность за радиационную и ядерную безопасность туристов и людей, посещающих эту зону», – сказала Шандала.

По её словам, в зоне отчуждения осталась радиоактивная пыль, которая может подниматься в воздух.

«Какое влияние эти частицы оказывают на организм человека – неизвестно», – отметила эксперт.

Другой угрозой являются обветшавшие здания, которые могут обрушиться в любой момент.

«В случае небольшого землетрясения эти дома могут рухнуть, и такую опасность тоже надо учитывать, так как Чернобыль находится в сейсмологически опасной зоне. Еще одна опасность — лесные пожары, провоцирующие перенос радиоактивных нуклидов. Такие пожары вызовут превышение гигиенических норматив в зоне отчуждения», – добавила Шандала.

«Несколько дней назад я наткнулась на публикацию о том, что 2 августа будут проводиться специальные работы, Украина подписала контракт по усилению реконструкции известного «Укрытия». То есть это неспроста: ещё в 2018 году Верховная рада приняла закон о том, что к 2020 году украинские власти планируют принять программу снятия с эксплуатации Чернобыльской зоны отчуждения, то есть преобразовать этот объект «Укрытие» в экологически безопасную зону.

Конечно, [вопрос] – какими усилиями это должно быть сделано, но я хочу заметить, что и после аварии на АЭС Три-Майл-Айленд, и аварии в 1957 году на «Маяке» (Кыштымская авария – ред.), когда оружейный плутоний нарабатывался, прошло больше 60 лет, и эта зона по-прежнему считается важной для реабилитации, огромные средства вкладываются по федеральной целевой программе ядерной и радиационной безопасности реабилитации этих объектов, это же ядерное наследие», – рассказала эксперт.

«Так вот, был подписан 2 августа контракт на строительные работы по объекту «Новый безопасный конфайнмен (это саркофаг, укрытие)» по демонтажу нестабильных конструкций объекта «Укрытие». Это было подписано, потому что исследованиями, экспертизами были обнаружены конструкции, вероятность обрушений которых слишком велика, а максимальный срок их эксплуатаций до 2023 года.

Этим контрактом предусмотрено три этапа: первый и второй – это оценка, инспекция ситуации в Чернобыльской зоне отчуждения, куда в том числе планируются экскурсии, для обеспечения максимальной безопасности персонала, который в дальнейшем будет работать. И третья стадия – это уже закупка оборудования, которая включает в себя непосредственно технические работы с этими конструкциями…

Это, конечно, большой риск радиационной и ядерной безопасности. Проект должен быть профинансирован из бюджета Украины, а надо учесть, что «Укрытие» строили 28 государств мира и вкладывали свои средства», – подытожила Шандала.

Напомним, указ, позволяющий туристам свободно посещать Чернобыль, подписал президент Украины Владимир Зеленский.