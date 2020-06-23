Киев деградирует, столичные дома продолжат взрываться

23.06.2020, Киев, Игорь Петров

Взрыв многоэтажного дома в украинской столице – это очередной пример деградации городского хозяйства.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Руслан Бизяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киев с точки зрения качества жизни за последние 6 лет деградировал. Чтобы это понять, достаточно вечером в четверг или пятницу переехать с левого берега на правый или наоборот. В пробках вы услышите много нового и интересного о городской власти, что думают киевляне. И это – только одна составляющая этой проблемы.

Вторая – что сделали карточки на метро по 1300 гривен, не спросив киевлян, какие есть еще варианты. Это касается и вопросов жилищно-коммунального комплекса, потому что мы сейчас еще дополнительно платим за доставку того же газа. А куда уходят эти деньги? Что с моим счетчиком?

Мы видим не просто взрыв дома на Позняках, мы видим фактически поминальный звон всей старой управленческой модели города. Это просто наиболее ярко, потому что были жертвы. Вспомните, когда проваливались машины на площади, жертв не было, поговорили и забыли. Когда внезапно в Киеве начинается дождь и заливает целые станции метро – ну что, люди промокли. Бывает. Это – просто самый яркий момент. Он говорит, что если все оставить как есть, эти случаи могут стать системными», – считает эксперт.

Как сообщал «ПолитНавигатор», во взрыве дома на Поздняках подозревают боевиков-атошников.