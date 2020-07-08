08.07.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Донбасс, Происшествия, Украина
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Киев доигрался с пожарами на Луганщине, не желая обращаться напрямую к ЛНР


Киев в течении трёх дней затягивал с обращением к ЛНР за разрешением использовать авиацию МЧС вблизи линии соприкосновения для тушения массовых пожаров на Луганщине.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ЛНР предоставил гарантии безопасности для использования украинской авиации МЧС для тушения лесных пожаров на территории прилежащих к линии соприкосновения подконтрольной Киеву.

Киев пытался ставить этот вопрос перед представителями России на заседании Контактной группы, но получил ответ, что с этим вопросом они должны обращаться к представителям ЛНР напрямую», – написал Мирошник.

Он подчеркнул, что после обращения Киева, ЛНР, Украина оперативно получила положительный ответ, с просьбой об уточнении времени, территории полетов авиации и данных авиационных бортов.

Также спецпредставитель республики выразил недоумение по поводу столь долгого затягивания этого вопроса.


«Остался единственный вопрос, почему Киев так долго тянул с запросом, если пожары бушуют уже около трёх суток», – резюмировал Мирошник.

Напомним, ранее глава «Луганской ОГА» Сергей Гайдай попытался свалить вину за пожары, в которых уже погибло пятеро человек, на ЛНР, заявляя, что якобы в республике отказались предоставить режим тишины для тушения возгорания.

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