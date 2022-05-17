Киев гнет линию о «спасении героев «Азова» и начинает наглеть

Новости Украины

Киев, несмотря ни на что, продолжает преподносить сдачу в плен националистов из завода «Азовсталь» в Мариуполе как собственную спецоперацию по спасению своих «солдат».

Это следует из заявления замминистра обороны Украины Анна Маляр на брифинге в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она прокомментировала инициативу Госдумы РФ ни в коем случае не рассматривать пленённых «азовцев» как обменный фонд.

«По поводу Госдумы – это политическое заявление, рассчитанное на внутреннюю пропаганду и внутренние политические процессы РФ. С нашей стороны, мы можем сказать, процесс переговорный продолжается, и операция по спасению сейчас продолжается», – заявила Маляр.

При этом на Западе также подхватили киевскую повестку о «блестящей спецоперации» по спасению «героев». Эстонский канал ETV преподносит сдачу в плен как Киев «эвакуировал последних оставшихся солдат» в Новоазовск, ни словом не обмолвившись, под чьим контролем этот город.

Также наци демонстративно не снимают гитлеровские символы, на что с удовольствием обратили внимание в Киеве. Главарь подконтрольной СБУ радикальной группировки С14 Евгений Карась, который ушёл в боевики теробороны, не скрывает своего восторга.

«Первые защитники Мариуполя выходят для обмена. Пацаны на «тотен-компфах», «Галичине», шевроны «Азова». Тупо положили на все пугалки русских. Бойцам плевать, что в любой момент Москва может сорвать процесс, и все погибнут. А те, кто в этих шевронах, которые так бесят необольшевиков, будут первыми целями. Просто являются самими собой, без компромиссов и «удобств». Казаки. Смелых любит удача», – комментирует Карась фото с двумя «пленными» в нацистских шевронах.



Обозреватель Юрий Баранчик же считает спесь укронацистов как минимум необоснованной. Он уверен, что в умелых руках главари «Азова» «Калына, Волына и Прокопенко» не только запоют, как соловьи, но и окажутся полезными в борьбе с Киевом.

«Сейчас стоит внимательно понаблюдать за такими персонажами, как Калына, Волына и командир Азова Прокопенко. Когда наши деды из НКВД работали с загнанными в угол бандеровцами, они получали такой результат, что самыми активными их информаторами были самые одиозные командиры «лесных братьев». Те, на которых никогда бы свои не подумали. Именно они выводили своих на наши засады и сдавали их в обмен на сохранение жизни. Пройдёт время, и эти соловьи Бандеры в умелых руках запоют совсем другие песни другими голосами. Когда станет ясно, что теперь спасение утопающих – дело рук самих утопающих, куда что денется. Весь пафос «На миру и смерть красна» улетучится, как дым. И они начнут мстить Зеленскому и покупать право на жизнь. Когда просто поймут, что не будет им геройской смерти, а будет безвестное подыхание неизвестно где и когда. «И никто не узнает, где могилка твоя». Психотип полевого командира идейного толка, заряженного на суицид типа джихадиста, имеет силы лишь когда на него смотрят свои. При определённой психологической обработке Прокопенко поймёт, что у него есть коридор возможностей немного пожить, если он, не теряя лица, спустит собак на зрадников в Киеве. И он их спустит. Если грамотно поработать, то он теперь будет как бы благородный мститель изменникам в тылу и выкупатель жизней таких же пленных «побратимов». Ведь пока он говорит, они живы. Прокопенко вроде снова как бы герой. Это интересный сюжет», – рассуждает эксперт.

При этом он отметил, что для президента Украины Зеленского этот год самый опасный за всю каденцию.

«Но это впереди. До этого Прокопенко должен поэтапно пройти все стадии обработки. Когда клиент созреет, гипс снимут. Опытные астрологи говорят, что для Зеленского 2023 год – период самого высокого риска для жизни. Так звёзды говорят. Поживём – увидим. Но что-то подсказывает, что к этой истории наши сегодняшние азовские сидельцы ещё руку приложат. Успокойся, Козлодоев, сядем усе», – уверен Баранчик.