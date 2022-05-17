«Снять мораторий на смертную казнь!» – Госдума выступила против обмена боевиков «Азова»

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Новости Украины

Сдавшиеся в плен из подземелий завода «Азовсталь» в Мариуполе нацистские преступники не должны подлежать никакому обмену.

Об этом на заседании Госдумы РФ сказал спикер парламента Вячеслав Володин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инициатором обсуждения вопроса выступил выходец из Одессы депутат Анатолий Вассерман.

«Сейчас террористическая группировка Украина заявила, что сдача боевиков нацистского полка «Азов» – это первый шаг к их освобождению путём обмена. Понятно, что обмен хоть одного из этих преступников будет объявлен коллективным Западом победой Украины, полагаю необходимым принять постановление или даже закон, запрещающий обмен кого бы то ни было из нацистских преступников. От тех, кто напрямую участвовал в убийстве мирных жителей, до тех, кто просто разукрасил себя фашистскими татуировками», – заявил Вассерман.

В ответ спикер Вячеслав Володин предложил комитетам по обороне и по безопасности подготовить соответствующее протокольное поручение.

«Вы правильно сказали. Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом», — отметил Володин.

Врио руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить в России мораторий на смертную казнь.

«[Мы должны] показать всему миру, что они достойные только высшей меры наказания, они недостойны жить после тех преступлений против человечности, которые они совершили и которые совершаются непрерывно против наших пленных, которых мы получаем с отрубленными пальцами и так далее. Мы должны подумать и, возможно, пойти на такое предложение, потому что эти звери в человеческом обличье должны получить по заслугам», – заявил Слуцкий.

Также выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов и подчеркнул, что задача денацификации территории Украины – принципиальный вопрос.

«Речь идет о том – или будет американский диктатор, который будет нас душить, или будет многополярный мир. В данном случае мы решаем вопрос своей будущей военно-политической судьбы. Уступать нацизму и бандеровщене мы категорически не можем», – сказал депутат.

По его словам, украинские нацисты «убивают людей, прикрываются женщинами и детьми, они нарушили все законы войны и человеческой жизни».