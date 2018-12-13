Киев готовит информационное пространство для теракта в Мариуполе

13.12.2018, Донецк, Владимир Гладков

Киев готовит мощный теракт, чтобы оправдать наступление ВСУ, для чего в мариупольском медиапространстве провокаторы устроили настоящий «экологический балет» с целью привлечения внимания международных СМИ.

Об этом пишет ресурс «Politikus», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщают в издании, последнее время новости из крупного промышленного города Мариуполя, находящегося под контролем ВСУ, крутятся только вокруг темы экологии. При этом, отмечается в публикации, «прежней нагрузки на предприятия нет, следовательно и выбросов меньше».

«Тема явно вбрасывалась в Мариуполь из Киева, и экологические проблемы города политтехнологов волновали в последнюю очередь. Более того, заслуженный природоохранник Украины, кандидат экономических наук Святослав Куруленко открыто заявил, что Мариуполь стал предметом экологических манипуляций. Поддержали эколога и активисты, но им быстро заткнули рот и предложили не лезть не в свои дела», – сообщает ресурс.

Тем не менее, на фоне того, что в Мариуполе прекрасно работает трехуровневая система мониторинга, а город уже покидает пятёрку самых грязных городов Европы, в медиа внезапно появляются 13 автоматических постов мониторинга выбросов.

«Более того, создаётся интерактивная карта, где в режиме онлайн из любой точки мира можно наблюдать за состоянием экологии в Мариуполе. В настоящее время контроль осуществляют два автоматических поста, установленные Департаментом экологии и природных ресурсов Донецкой ОГА в ЖМР «Кировский» и в Левобережном районе. А также – пять стационарных постов Гидрометеослужбы. Анализ проводится полный по восьми видам загрязнения: пыль, диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, фенол, формальдегид, аммиак и сероводород. Больше – не нужно!» – подчеркнули в издании.

Жителям Мариуполя было совершенно непонятно такое извне подогреваемое рвение, больше похожее на психоз, в то время, как в городе полно других проблем, на решение которых в бюджете нет денег.

Однако этой информационной истерии есть простое объяснение: по данным разведки ДНР, 14 декабря крупная группировка ВСУ в составе 12 тысяч человек планирует наступление на Мариупольском направлении с целью захвата территории Новоазовского и Тельмановского районов.

Ввиду того, что атака украинских военных в глазах мирового сообщества будет выглядеть как агрессия против Донбасса, Киеву нужен повод, которым может послужить теракт на одном из предприятий Мариуполя. Лучше всего, по мнению издания, для провокации подходит меткомбинат имени Ильича, где хранятся значительные запасы аммиака для промышленного производства.

«Учитывая репутацию киевского режима, взрыв цистерн с аммиаком на территории своего, как они считают, государства, для оправдания полномасштабного наступления ВСУ, вполне в их стиле», – считают эксперты издания.

«Именно поэтому и был задуман весь этот «экологический балет» – для привлечения внимания международных СМИ, которые мгновенно бы разогнали мощнейшую волну о «бесчеловечности террористов». Не так уж глупо всё придумано: экологическая тема, фонды, общественные организации, международные проекты – всё просто лавиной в течении последних двух месяцев на Мариуполь!

Это очень качественная подготовка преступления! Кураторы украинского проекта своё дело знают отлично. Всё продумано до мельчайших деталей. А то, сколько мирных украинцев погибнут от этой авантюры – режиму Порошенко плевать. Он, и ему подобные, давно оперируют понятием «биомасса», – подытожили в издании.