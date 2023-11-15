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Во второй половине декабря бандеровцы совершат крупную «дебютную» провокацию с использованием самолётов F-16, которые уже находятся на территории Украины.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил автор тг-канала «Война История Оружие» Кирилл Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам не стоит сильно тешить себя иллюзиями, F-16 в разобранном виде уже на территории Украины находится. Они сильно этого не скрывают, и многие мои коллеги знают, что F-16 находится уже на территории Украины. То есть, рождественские подарки они нам готовят. По моим оценкам, нам к концу декабря, к католическому Рождеству, приготовят что-то в качестве дебюта», – сказал Фёдоров.

Напомним, даже украинские военные эксперты признают, что большого проку от американских самолётов не будет – их быстро уничтожат.