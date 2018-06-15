15.06.2018, Москва, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Мнение, Украина

Киев готовит ударную группировку для вторжения в ДНР


Украина готовится к масштабным военным провокациям в отношении ДНР, массово стягивая в прифронтовые населённые пункты технику и личный состав ВСУ.

Таким мнением в эфире телеканала «НТВ» поделился советник главы ДНР Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы неоднократно заявляли о невероятной концентрации военной техники и личного состава, о том, что уже преобразованы местные лечебницы и построены новые госпиталя – это всё очень дорого. Согнать такое количество техники, которая требует заправки, огромное количество солдат, которым нужно платить деньги, питание, проживание. Я вчера в Донецке разговаривал с дамой, которая вернулась из Артёмовска. Она говорит, что там жители в шоке, потому что проехать по дорогам нельзя. Дороги в городе заполнены бронетехникой, солдаты днём спят под зданиями, потому что их негде разместить – это всё происходит сегодня. И это дорогое удовольствие за ещё большие деньги обратно возвращать? Я лично не верю. К тому же, сейчас политически максимально комфортная ситуация для Киева и США устроить такую провокацию», – рассказал он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что миссия ОБСЕ уличила ВСУ в хранении запрещённой боевой техники в Донбассе.

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