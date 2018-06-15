15.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Миссия ОБСЕ, Общество, Происшествия, Украина

Миссия ОБСЕ уличила ВСУ в хранении запрещённой боевой техники на Донбассе


Украина продолжает нарушать договорённости о разведении сил и средств, скрывая на линии соприкосновения свою боевую технику, запрещённую Минскими договорённостями.

Об этом в ходе брифинга сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На этом снимке, сделанном беспилотным летательным мини-аппаратом СММ 7 июня, можете увидеть боевую машину пехоты, спрятанную среди деревьев в подконтрольном правительству районе, где размещение вооружений и присутствие военнослужащих запрещены», – сказал он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что Киев заблокировал инициативы ОБСЕ по стабилизации ситуации в Донбассе.

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