Киев и Анкара договорились о производстве на Украине турецких «Байрактаров»

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Новости Украины

Киев и Анкара заключили соглашение о работе на территории Украины турецкой компании «Baykar», которая производит в том числе и беспилотники «Bayraktar».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга со своим турецкий коллегой Реджепом Эрдоганом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня заключено соглашение, которое существенно расширит производство беспилотных летательных аппаратов компании «Baykar» на Украине. Это новые технологии, новые рабочие места, улучшение обороноспособности Украины. Мы хотим дать новый импульс также и в энергетике между нашими странами. Уверен, что итогом переговоров будет очень практический результат, который усилит безопасность нашей страны, энергетическую безопасность наших стран. И не только наших стран, но и стран всего региона», – уверял он.

Кроме того, главы Украины и Турции подписали соглашение о создании зоны свободной торговли.

Документы в ходе двусторонней встречи подписали Владимир Зеленский, Реджеп Эрдоган, а также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр торговли Турции Мехмет Муш.