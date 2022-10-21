Киев и Варшава сбросили Тихановскую с пьедестала и поставили на воюющих белорусских нацистов

Новости Украины

У Тихановской с Украиной любовь получилась без взаимности. Киевский режим и раньше был для белорусской прозападной оппозиции объектом обожания. После 24 февраля же… как окружение Тихановской, так и все без исключения другие, альтернативные ей группы «беглых», были едины в одном – оголтелой русофобии и поддержке украинской власти в конфликте против России.

Помню, как, после начала российской спецоперации, та же Тихановская практически полностью выключилась из собственно белорусской повестки. Более 90 процентов контента ее телеграм-канала так или иначе касалась украинской тематики.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Как окружение Тихановской, так и другие «беглые» пытались организовать в белорусских городах антироссийские акции, призывали к диверсиям, дезертирству, сбору разведданных в пользу ВСУ, делали многочисленные антироссийские заявления. Разумеется, одним из главных направлений их деятельности была вербовка наемников в вооруженные формирования белорусских националистов, которые тут же начали создавать на Украине. Тем более, что на сборе средств на такие формирования можно было заработать не только политический, но и финансовый капитал.

Самым крупным и раскрученным таким формированием стал «полк» имени Калиновского, боевиков которого оппозиционная пропаганда тут же изобразила чуть ли не святыми и уж точно выдающимися национальными героями. «Калиновцам» прощалось все, включая откровенно бандитские рейдерские захваты оружия и собственности таких же белорусских экстремистских формирований.

Вот только идиллия в отношениях между окружением Тихановской и боевиками «полка» имени Калиновского была нарушена в июле – и именно из-за финансов. Боевики возмутились, что близкий к Тихановской руководитель фонда BYSOL Андрей Стрижак отчитывается о том, что тратит на их содержание сильно больше, чем им реально перепадало.

«Калиновцы» оказались слишком строптивыми и, поняв, что контролировать их не получается, руководство «беглых» переключилось на раскрутку собственных, подконтрольных, но при этом практически виртуальных структур вроде «полка» «Погоня», который, похоже, вообще не существует как единое воинское подразделение.

На самом деле попытки окружения Тихановской контролировать боевиков из «полка» имени Калиновского были изначально наивны и обречены на провал. Если для американских и европейских политических кругов она и ее окружение – инструмент против Лукашенко и часть проекта по отрыву Белоруссии от России, то для киевского режима они являются чем-то мутным и непонятным.

Основой идеологии Киева уже давно стала последовательная и ожесточенная русофобия. Именно поэтому там не могут простить Тихановской ее первоначальную нерешительность, когда она еще хоть как-то оглядывалась на настроения в белорусском обществе и пыталась «проскочить между струйками» – угодить западным кураторам, но при этом не растерять симпатии поверивших ей пророссийских граждан. Теперь на мнение белорусских граждан окружение Тихановской не оглядывается и по степени русофобии догнало киевский режим, но для украинских неонацистов по-прежнему остается чужим.

Другое дело – «калиновцы». Они для украинских неонацистов – свои в доску, давние соратники по идейной и вооруженной борьбе. Связи были налажены еще до Евромайдана. Украинские экстремистские группировки периодически гастролировали на беспорядках в Минске, а их белорусские «побратимы» совершали ответные визиты на митинги и майданы в Киеве, участвовали во всяких «Бандерштадтах», «Звытягах» и прочих шабашах.

Как только начались события на Донбассе, многие из них тут же оказались в «Азове». Сыграл свою роль и одиозный белорусский неонацист Сергей Коротких. Неплохо устроившийся в близкой ему по духу постмайданной Украине, и даже сделавший неплохую политическую карьеру «Боцман» делегировал в руководство «полка» немало верных ему людей.

За 8 лет постмайданной власти соратники белорусских националистов по «Азову», «Правому сектору» и прочим подобным формированиям выдвинулись на серьезные позиции в ВСУ, спецслужбах, власти, нарастили связи и влияние.

И вот теперь, когда силовой сценарий захвата власти стал мейнстримом в белорусской оппозиции, вполне логично, что украинская сторона сделала ставку на хорошо знакомых и близких ей боевиков из «полка» имени Калиновского, чем на мутный план «Перамога», продвигаемый окружением Тихановской и деятелями белорусской «беглой» оппозиции из Литвы и Польши. Особенно, если учесть, что эти деятели являются им прямыми конкурентами – в Киеве не скрывают своих амбиций стать «кураторами» Белоруссии после гипотетической победы в противостоянии с Россией. Не скрывают своего желания вернуться в Белоруссию на штыках ВСУ и сами «калиновцы».

Поэтому-то в Верховной Раде после встречи с боевиками назвали «легитимными представителями белорусского народа» – именно их. Можно, конечно, говорить о том, что официального решения принято не было и, вообще, сколько депутатов – столько и мнений. Вот только за два с лишним года, на протяжении которых Тихановская играет роль «лидерки белорусской оппозиции», она не была принята в Раде ни разу.

Да и в офисе Зеленского контактов с ней избегают. Поэтому визит калиновцев в Раду и то, как они там были приняты, был понят белорусскими «беглыми» правильно. «Украина сделала выбор», – таким заголовком отреагировал на произошедшее польский телеканал «Белсат», являющийся одним из главных рупоров белорусской прозападной оппозиции.

А, тем временем, «полк» имени Калиновского, внезапно ставший не только военной, но и политической силой, стремительно наращивает политический вес. При посредничестве депутата Игоря Гузя, который уже давно занимается антибелорусской деятельностью, они уже сегодня успели встретиться с руководством литовского Сейма.