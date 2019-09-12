Киев избрал новую тактику противостояния с Россией

12.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Тот факт, что при новой украинской власти приостановлен процесс денонсации договоров с РФ, отнюдь не означает, что киевский режим решил сблизиться с Москвой.

Такое мнение в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал заместитель председателя Комитета по делам СНГ Госдумы Константин Затулин.

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«Слово «сближение» здесь не совсем уместно. Наиболее раздражающие Киев документы уже были денонсированы. Разрыв еще большего количества договоров поставит под удар национальные интересы Украины. В аналогичной ситуации ранее находилась Грузия. Она тоже громко заявляла о выходе из СНГ и шепотом просила сохранить действие целого ряда документов, которые были важны для Тбилиси», – рассказал политик.

По его словам, после поражения на выборах прежнего президента Петра Порошенко «Украина привела голову в порядок и решила выбрать иной путь противостояния с Россией».

«Киев все еще враждебно относится к Москве, но теперь отказывается от лобовых столкновений, которые до сих пор ничего хорошего ему не принесли. В частности, он будет продолжать окружать Россию санкциями и наносить дипломатический ущерб при каждом удобном случае. Зеленский сделал основную ставку на информационную войну, так как считает, что очень хорош в этом. Это вовсе не значит, что украинские власти смирились с потерей Крыма или согласились выполнить Минские соглашения. Процесс разрыва отношений можно возобновить в любой момент, если в этом появится необходимость», – подчеркнул Затулин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», начатый прежней украинской властью процесс денонсации договоров с Россией поставлен на паузу.