Украина прекратила разрывать договора с Россией

11.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Начатый прежней украинской властью процесс денонсации договоров с Россией поставлен на паузу.

Об этом сообщает «Коммерсант», уточняя, что всего двусторонняя договорно-правовая база насчитывает около 400 документов.

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В ноябре прошлого года тогдаший глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал расторжение 40 соглашений, но этого так и не было сделано, говорит информированный собеседник издания, в российских госструктурах занимающийся украинским направлением.

Число договоров, которые российская сторона считает денонсированными, – 49 двусторонних документов. При этом в перечне утративших силу документов есть и такие, статус которых до конца неясен.

«Были договоры, о денонсации которых Украина информировала через Twitter, а соответствующую ноту в наш адрес не присылала. Такие мы продолжаем считать действующими», — пояснил источник газеты.

К документам с неопределенным статусом относится, например, межправительственное соглашение 2009 года «Об обмене информацией о переносных зенитных ракетных комплексах типа «Игла» и «Стрела» при осуществлении их экспорта в третьи страны или импорта из третьих стран». От украинской стороны поступила нота о расторжении соглашения, но Киев не указал в ней дату прекращения его действия.

При этом собеседники в Москве говорят, что информации о выходе Украине еще из каких-либо соглашений давно не поступала.

Аналогичная ситуация и с договорами в рамках СНГ. В исполкоме Содружества сообщили, что с 1 января 2014-го по 1 июля 2019 года Киев вышел из 19 соглашений, решений и протоколов, но уже с августа такого рода уведомления перестали поступать из Киева.

На паузу с денонсацией обратили внимание и в МИД РФ.

«Возможно, было не до этого. Сейчас рассядутся по веткам и решат, что делать дальше. Либо продолжат [денонсацию], либо притормозят», — сказал «Коммерсанту» сотрудник МИД РФ.

Он уточнил, что и при прежней власти с Киевом продолжалось сотрудничество по ряду направлений, хотя и разрывались соглашения, касающиеся сферой безопасности.

Как сообщал «ПолитНавигатор», несмотря на заявления о выходе, юридически Украина остается в СНГ.