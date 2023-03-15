Киев меняет риторику по китайскому мирному плану накануне визита Си в Москву

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На фоне слухов о том, что после визита в Москву председатель КНР Си Цзиньпин свяжется по видео с президентом Украины Владимиром Зеленский, в Киеве стали более уважительно отзываться о китайском мирном плане, который был предложен ранее.

Так, в эфире телеканала ICTV один из главных киевских ястребов, секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, заявил, что китайский план содержит важные вещи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Давайте внимательно следить за теми вещами, которые в последнее время объявляет Китай. Я хочу сказать, что в китайском предложении есть одна очень важная вещь – это уважение к суверенитету и границам, которые имеет та или иная страна. Это очень важная вещь, на которую нужно обращать внимание. Общаться нужно, нужно общаться со всеми, мир большой. Но мы должны иметь в виду, что все решения, которые должны приниматься, они должны приниматься в пользу нашей страны. Мы – не страна, которая живет в другом пространстве, чем глобальный мир, мы – члены международного сообщества и потому будем общаться со всеми», – заявил Данилов.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал инициативу Китая, назвав ее планом по капитуляции.

«Здесь нет ни слова о мире. Здесь есть слово: «Украина, вы должны встать на колени после года сопротивления и сдаться России». Вот как это нужно читать. Я понимаю мотивы Китая, тем не менее, у нас есть «формула мира», предложенная президентом Украины», – скзаал Данилов.