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16.04.2021, Луганск , Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, НАТО, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Скандал, Украина
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Киев морально готов потерять Новороссию в обмен на базы НАТО – Селиванов

Новости Украины

Согласно социологии, 85-92 процентов жителей территорий исторической Новороссии желают воссоединения с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Луганск 24» заявил бывший советник министра обороны Украины Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На днях Зеленскому положили на стол засекреченные данные социологического исследования грантового проамериканского Центра Разумкова, эти исследования дают такую картину, что население исторических областей Новороссии: Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской, дают картину поддержки местными жителями вступления в Россию от 85 до 92 процентов, в зависимости от области.

По репортажам украинского телевидения видно, что они морально готовы их потерять.

Я бы продолжил анализ и сказал, что возможно размещение баз НАТО на Украине, но, допустим, занимают войска ополчения и возможно поддерживающие их российские войска регион Новороссии, отсекают Украину от Крыма, получают сухопутный проход в Крым и обеспечивают его водой, а Украина, сосредоточившись в областях исторической Малороссии и Галиции, размещает там базы НАТО, для того, чтобы их не захватили дальше.

В случае обострения, спровоцированного силами НАТО или украинцами по приказу НАТО, ситуация, скорее всего, будет развиваться именно так», – сказал Селиванов.

Напомним, ранее в Москве заявили, что США и союзники по Североатлантическому альянсу пока ограничиваются лишь декларативными заявлениями в поддержку киевского режима, не желая брать на себя конкретных обязательств.


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