Киев начал пропагандистскую шумиху накануне ввода в эксплуатацию «Северного потока-2»

18.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

Недавнее гендиректора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона о демонтаже «Газпромом» идущих через украинскую территорию труб труб для перекачки газа европейским потребителям, угрожающее Киеву потерей статуса транзитера, пока не является серьезной проблемой для Киева.

Об этом, ссылаясь на экспертов по вопросам энергетики, пишет «Московский комсомолец», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, демонтировать часть труб на границе с Украиной «Газпром» начал еще года четыре назад. Он предполагает, что «Газпром» демонтирует нитки, ранее питавшие топливом Болгарию и Турцию, поскольку обе страны сейчас снабжаются газом через «Турецкий поток».

При этом эксперт говорит, что в ближайшие 4,5 года Киеву абсолютно не стоит нервничать, поскольку по контракту с «Нафтогазом» в сутки российская компания должна прокачивать по 178 миллионов кубометров либо оплачивать этот объем. Кроме того, говорит он, вопрос сохранения транзита обусловлен двумя обстоятельствами.

«Во-первых, пока не ясно, будут ли в дальнейшем потребители в Европе покупать у России столько газа, сколько они покупали раньше — до пандемии. Во-вторых, многое зависит от ценовых условий, которые Киев предложит Москве после 2024 года. Что касается заявления Сергея Макогона, то в нем эксперт видит попытку украинской стороны вновь всколыхнуть тему «Северного потока-2», якобы угрожающего энергобезопасности Европы и Украины. Сейчас трубопровод близок к достройке, а в Европе к проекту относятся все более спокойно. Киев это явно не устраивает», – пишет издание.

По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, на фоне действующих договоренностей заявление Макогона звучит странно, поскольку контракт подписан, перспективы понятны, расторгать незачем.