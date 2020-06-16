В «Газпроме» хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину 

16.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

«Газпром» приступил к демонтажу труб на территории России, по которым транзитом идет газ через Украину.

Об этом в интервью «OilPoint» рассказал гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Какие сценарии дальнейших отношений с РФ вы разрабатываете, если контракт продлен не будет? Такая вероятность достаточно высока?», – поинтересовались в издании.

«Мы будем работать для обеспечения газом наших потребителей. Сократимся, ужмемся, и будем работать для внутренних поставок, импорта, ПХГ и добычи», – ответил Макогон

При этом на вопрос, исчезнет ли полностью строка дохода под названием «транзит», он ответил утвердительно.

«Вы не исключаете вариант малого транзита – использования системы для адресной закупки европейцами?» – уточнил журналист.

«Мы же не отказываемся от этого. Если такая возможность будет – мы всегда готовы обеспечить транзит, – заверил Макогон. – Да, мощности станут меньше, но мы сможем выполнять небольшие объёмы транзита – 20-30 млрд кубометров. Он будет осуществляться по тем же трубам, по которым будет идти внутренняя транспортировка».

«Вот то, что «Газпром» начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной — это проблема, но на нее мы повлиять особо не можем. Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем», – поделился опасениями гендиректор украинской ГТС.