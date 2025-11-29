Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия нанесла мощный комбинированный удар ракетами и дронами по подконтрольным киевскому режиму тылам.

Особо мощной атаке подвергся Киев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Назначенцы режима в Киевской области сообщили, что обесточен крупный транспортный узел – город Фастов.

«На данный момент без электроэнергии западная часть столицы. Энергетики будут работать над возобновлением энергоснабжения», – в свою очередь сообщил киевский мэр Виталий Кличко.

Он добавил, что в ряде районов понизилось давление в системе водоснабжения.

Кроме того, и-за отсутствия напряжения в контактной сети начались проблемы с движением троллейбусов и трамваев.

По данным украинских мониторов в ходе атаки ВС РФ вместе с дронами задействовали как баллистические, так и крылатые ракеты.

«Примечательно, что перед основным ударом по Киеву нами был нанесен удар «Кинжалами» по аэродрому в Староконстантинове, откуда обычно стартуют перехватчики наших КР (в т.ч. и американские F-16 и французские «Миражи»). Явная попытка «вывести их из игры» на время ударов», – обращает внимание военный блогер Юрий Подоляка..

Пока полной картины по киевскому региону нет. Гауляйтеры делают упор на пострадавших от своей ПВО гражданских объектах, традиционно выдавая это за «сознательные удары жилым домам».

Известно, что хорошо прилетело по грузовым терминалам компании «Новая почта».

«Само собой, стоит вой о посылках с Алиэкспресс и хранившихся плюшевых игрушках на складах, но мы-то с вами знаем для чего режим наркофюрера в реальности использует логистику транспортных компаний», – отмечает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Напомним, что грузовой транспорт «Новой почты» используется для доставки боеприпасов.

Подверглась ударам энергетическая инфраструктура Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областей.