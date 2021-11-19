Киев направил против мигрантов авиацию

19.11.202115:14 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Происшествия, Украина
Новости Украины
Поскольку миграционный кризис на белорусско-польской границе якобы организован Россией и направлен против Украины, Киев...

Поскольку миграционный кризис на белорусско-польской границе якобы организован Россией и направлен против Украины, Киев разрешил использовать против мигрантов оружие и авиацию.

Об этом во время выступления в Верховной раде заявил глава МВД Украины Денис Монастырский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Устроенный Россией миграционный кризис на польско-белорусской и польско-литовской границе продолжается. Во всём мире, наконец-то, поняли, что этот кризис создан искусственно, и им руководят спецслужбы страны-агрессора России.

Тысячи мигрантов пытаются прорвать границу Польши в сопровождении белорусских военных. Мы это видели в десятках видео, которые публикуются ежедневно. На данный момент уже пострадали 12 польских правоохранителей и пограничников», – сказал чиновник.

Денис Монастырский подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации зависит от реакции стран ЕС и НАТО.

«В Кремле будут пытаться использовать на полную сложившуюся дестабилизирующую ситуацию и причинить максимальный репутационный ущерб как ЕС, так и Украине.

Мы не исключаем, что Россия решится на целенаправленный пропуск через Белоруссию на нашу территорию большого количества нелегальных мигрантов», – добавил министр.

Он отметил, что Украина готова к такому развитию событий – к охране границы подключены дополнительные отряды силовиков и даже авиация. Им даже разрешено использовать против мигрантов огнестрельное оружие.

«К дежурствам привлечена авиация МВД – до 15 вертолётов, 2 самолёта, 44 беспилотника. Проведены командно-штабные учения, на которых отработали сценарии возможного развития ситуации. Через две недели совместно с Министерством обороны пройдут полевые учения.

Сегодня по моему приказу привлечены резервы Нацгвардии и Нацполиции. Для охраны госграницы мы применим тактику эшелонного прикрытия границы. Первая линия эшелона будет без оружия, только с защитными средствами.

В случае агрессивных действий нарушителей границы для состава второй линии эшелона предусмотрено использование необходимых спецсредств и оружия. В случае угрозы жизни и здоровью пограничников мы будем предусматривать все необходимые средства, в том числе огнестрельное оружие», – резюмировал министр.

Напомним, накануне Верховная рада приняла закон, разрешающий пограничникам применять оружие и боевую технику.

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