Киев направил против мигрантов авиацию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Поскольку миграционный кризис на белорусско-польской границе якобы организован Россией и направлен против Украины, Киев разрешил использовать против мигрантов оружие и авиацию.

Об этом во время выступления в Верховной раде заявил глава МВД Украины Денис Монастырский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Устроенный Россией миграционный кризис на польско-белорусской и польско-литовской границе продолжается. Во всём мире, наконец-то, поняли, что этот кризис создан искусственно, и им руководят спецслужбы страны-агрессора России. Тысячи мигрантов пытаются прорвать границу Польши в сопровождении белорусских военных. Мы это видели в десятках видео, которые публикуются ежедневно. На данный момент уже пострадали 12 польских правоохранителей и пограничников», – сказал чиновник.

Денис Монастырский подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации зависит от реакции стран ЕС и НАТО.

«В Кремле будут пытаться использовать на полную сложившуюся дестабилизирующую ситуацию и причинить максимальный репутационный ущерб как ЕС, так и Украине. Мы не исключаем, что Россия решится на целенаправленный пропуск через Белоруссию на нашу территорию большого количества нелегальных мигрантов», – добавил министр.

Он отметил, что Украина готова к такому развитию событий – к охране границы подключены дополнительные отряды силовиков и даже авиация. Им даже разрешено использовать против мигрантов огнестрельное оружие.

«К дежурствам привлечена авиация МВД – до 15 вертолётов, 2 самолёта, 44 беспилотника. Проведены командно-штабные учения, на которых отработали сценарии возможного развития ситуации. Через две недели совместно с Министерством обороны пройдут полевые учения. Сегодня по моему приказу привлечены резервы Нацгвардии и Нацполиции. Для охраны госграницы мы применим тактику эшелонного прикрытия границы. Первая линия эшелона будет без оружия, только с защитными средствами. В случае агрессивных действий нарушителей границы для состава второй линии эшелона предусмотрено использование необходимых спецсредств и оружия. В случае угрозы жизни и здоровью пограничников мы будем предусматривать все необходимые средства, в том числе огнестрельное оружие», – резюмировал министр.

Напомним, накануне Верховная рада приняла закон, разрешающий пограничникам применять оружие и боевую технику.