Украина готовится встречать мигрантов: Рада разрешила пограничникам применять шокеры и огнестрел

Новости Украины

Верховная рада приняла закон, разрешающий пограничникам в случае необходимости применять оружие и боевую технику

Законопроект в целом поддержали 274 депутата, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Проект закона предусматривает изменения в законе «О госпогранслужбе Украины», направленные на «усовершенствовании порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом» (физическое влияние, спецсредства, огнестрельное оружие, вооружение и боевая техника).

Согласно документу, украинским пограничникам теперь разрешается осуществлять визуальный осмотр лиц, вещей и транспортных средств, а также «проводить личный осмотр задержанных, устанавливать условия, вид и интенсивность применения мер принуждения, определять особенности применения того или иного мероприятия или средства принуждения».

В ходе обсуждений среди прочих законопроект раскритиковал депутат Верховной рады Григорий Мамка.

«Закон о пограничниках существует, но кроме закона они ещё действуют по нормативным актам, положениями и так далее. Вот, положения с нормативными актами передраны все в закон, нормированы законом, но не до конца. Потому что ни один орган на другой не может быть похож. Например, пограничники на полицейских, там, где существует закон о полиции. Потому что спецсредства, которые в полиции, они дают обязательства и правовые основания для применения. Например, этим законом даётся разрешение пограничникам применять шокеры при совершении преступления. Вопрос: у нас полицейские имеют юридическое образование, пограничники тоже имеют частично юридическое образование, кто будет оценивать эти моменты, когда его применять? Если в законе о полиции существуют статьи, а тут просто даётся разрешение», – сказал Мамка.

Он прогнозирует негативные последствия от принятия закона.

«Вы ничего не изменяете и не добавляете, но предоставляете такие полномочия использования тех или иных средств, которые потом создадут хаос в их применении и в их приобретении, чтобы покупать эти шокеры», – возмущался депутат.

Тем не менее, против нововведений проголосовали лишь 5 депутатов из 321-го, ещё 45 воздержались или не принимали участия.