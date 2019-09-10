10.09.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Скандал, Украина
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Киев насильно выдворил своих граждан во время обмена

Среди участников обмена задержанными лицами между Киевом и Москвой были люди, которые не хотели покидать Украину.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил близкий к экс-спикеру Совбеза Украины Александру Турчинову журналист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы посмотрим на тех, кого мы выдавали, мы, например, выдали нескольких задержанных за терроризм, за шпионаж, за предательство страны, за измену государственным интересам людей, которые не хотели вообще идти на обмен. Которых мы вообще выгнали из Украины вопреки их желанию. Первое – это Кирилл Вышинский, это бывший украинский журналист, который тайно стал гражданином Российской Федерации», – заявил Бутусов.

Ранее Вышинский рассказал, что согласился быть в числе обмениваемых по настоятельной просьбе российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

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