«Киев научит американцев гибридной войне» – посол Украины в США

04.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Вашингтон и Киев совместно ведут борьбу по противодействию распространению российского влияния в мире.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы на самом деле работаем вместе с Соединёнными Штатами по противодействию российского влияния и на Украине, и в США. И тут можно сказать, что ряд инициатив – во-первых, мы тоже вводим санкции, и Украина уже показала, что мы тоже боремся как с агрессором, так и с влиянием пророссийских элементов на Украине, так и с влиянием олигархов, так и с пророссийской антиукраинской пропагандой.

Во-вторых, мы первые столкнулись с гибридными атаками, которые касались и киберугроз, и фейков, и пропаганды. И потому вы знаете, что и президент Зеленский объявил, и глава Офиса об этом сказал, и уже закреплено решением СНБО создание центра по противодействия дезинформации», – рассказала посол.

«Я уверена, этот центр будет очень важной инициативой, которая может стать нашей общей работой, потому что тут Украине есть много чем поделиться нашим стратегическим партнёром. Мы сейчас на всех уровнях коммуникаций, какие есть с администрацией, видим абсолютную поддержку», – добавила Маркарова.