На Украине создают антироссийский центр разъяснений санкций СНБО

01.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Отныне после объявления определённых решений со стороны СНБО, у украинцев появится возможность узнать, каким образом попавший под санкции сайт или информационный канал «пропагандировал российскую повестку дня, раскалывал общество и работал на агрессора».

Об этом говорили участники презентации киевского «Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы находимся фактически на передовой из-за российской агрессии и в полной мере могли ощутить на себе влияние фейков, дезинформации, манипуляции, которые несутся с той стороны границы и направлены на нас, на спокойную, мирную, свободную и достойную страну», – заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

По его словам, такой «Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности» нужно было создать уже давно.

«Тема создания такого центра наконец-то начала свою реализацию. Центр при КИПе (минкульт и информполитики – ред.) будет работать совместно с Укринформ, будет постоянно находиться в коммуникации, контакте с СНБО, с соответствующим центром там, а также с международными центрами, которые существуют в странах Балтии в Чехии, Финляндии и Брюсселе. Поэтому вы сегодня присутствуете при крутом событии, начинаем себя защищать и информировать»,– объявил министр.

Как это будет происходить, рассказала руководитель нового «центра», директор «Группы по анализу гибридных угроз» Любовь Цыбульская.

«Наш центр не сможет их блокировать, – сказала она, отвечая на вопрос, будут ли блокироваться какие-либо сайты. – Однако если СНБО примет решение наложить санкции на тот или иной канал информирования, то мы сможем создать коммуникационную поддержку и детально разъяснить, почему это происходит».

«Мы будем объяснять людям, каким образом этот сайт или канал пропагандировал российскую повестку дня, каким образом раскалывал общество и работал на агрессора», – пояснила Цыбульская.