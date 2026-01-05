Киев не удержит Днепропетровск, Харьков, Запорожье и Херсон – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
05.01.2026 15:11
  (Мск) , Киев
Просмотров: 966
 
Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Потери украинской армии так велики, что уже в 2026 году она может потерять несколько облцентров. Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Потери украинской армии так велики, что уже в 2026 году она может потерять несколько...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Шесть крупных населённых пунктов освобождены за последний период. Трамп вообще заявил на встрече с Зеленским: за месяц уничтожено 26 тысяч украинских солдат. А Трамп, наверное, лучше знает, чем Зеленский, ему докладывают.

По направлениям Чернигова, Харькова, краматорско-славянской агломерации, запорожской агломерации и так далее, в 2026 году будут идти просто ожесточенные бои – это однозначно.

В том, что Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Херсон будут потеряны Украиной в 2026 году, я тоже не сомневаюсь», – сказал Дудкин.

Он возмутился, что всё свободное время Зеленский занят не проблемами страны, а расхищением государственных средств.

«Он не живет последний месяц на Украине. Он ездит по Европе, по США, как и его слуги», – подытожил политолог.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить