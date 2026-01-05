Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Потери украинской армии так велики, что уже в 2026 году она может потерять несколько облцентров. Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Шесть крупных населённых пунктов освобождены за последний период. Трамп вообще заявил на встрече с Зеленским: за месяц уничтожено 26 тысяч украинских солдат. А Трамп, наверное, лучше знает, чем Зеленский, ему докладывают. По направлениям Чернигова, Харькова, краматорско-славянской агломерации, запорожской агломерации и так далее, в 2026 году будут идти просто ожесточенные бои – это однозначно. В том, что Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Херсон будут потеряны Украиной в 2026 году, я тоже не сомневаюсь», – сказал Дудкин.

Он возмутился, что всё свободное время Зеленский занят не проблемами страны, а расхищением государственных средств.