Киев никак не может заманить крымчан в украинские ВУЗы

08.10.2019, Киев, Максим Карпенко

В этом году в украинские ВУЗы на обучение поступили чуть более 260-ти студентов – выходцев из Крыма.

Такие данные на пресс-конференции в Киеве озвучила министр образования Анна Новосад, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министр посетовала, что это не так много, как хотели бы в Киеве, и заявила о планах провести пропагандистскую кампанию, чтобы к следующему году переманить больше крымчан.

«Важный вопрос, что бы мы хотели к следующей вступительной кампании сделать с Министерством культуры, молодежи и спорта, которое теперь занимается информационной политикой, – это иметь общую информкампанию для наших украинских граждан, для украинских абитуриентов на временно оккупированной территории, из оккупированного Крыма, потому что с этого года у нас немного больше поступило студентов через центры «Донбасс-Украина», «Крым-Украина», но все равно, этого недостаточно.

Например, из Крыма в этом году поступили, если я не ошибаюсь, 262 студента. Очевидно, мы можем сделать больше, чтобы больше студентов там, больше абитуриентов узнали об этой возможности и воспользовались возможностями, которые им дает украинское государство, и мы их не потеряли, как наших граждан», – заявила Новосад.

Напомним, в предыдущие годы Министерство образования бронировало 2600 бюджетных мест для крымских абитуриентов, что в десять раз больше количества поступающих.

По данным Минобразования Украины, в этом году больше всего студентов поступили в фейковый клон Крымского федерального университета им. Вернадского – «Таврический национальный университет им. Вернадского» в Киеве – порядка 110 человек.

В КНЭУ им. Вадима Гетмана поступил 51 человек, 24 – в Национальный университет «Львовская политехника» и 22 человека – в Херсонский государственный университет.