Киев обречён: Кличко может победить только Кличко

29.06.2020, Киев, Игорь Петров

В Киеве так и не появилось серьезных претендентов на победу на выборах мэра украинской столицы – всего скорее, кресло градоначальника сохранит боксер Виталий Кличко. Фактически, борьба идет только за влияние в местном горсовете.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реально Виталию Кличко может противостоять только Владимир Кличко. Это шутка, конечно.

Сегодня надежды многих его оппонентов – что, возможно, будет второй тур, что, возможно Виталий Кличко не сможет набрать 50%+1 голос, и тогда будет второй тур и, возможно, во втором туре будет протестное голосование…

Большинство партийных лидеров, с которыми я говорил, говорят, что Кличко снова будет мэром, и собираются бороться за большинство в Киевраде – кто будет формировать большинство, кто станет секретарем Киеврады и т.д.

То есть, на это сегодня направлены основные действия потенциальных кандидатов», – сказал политолог.

Команда Владимира Зеленского безуспешно предпринимала попытки смещения Кличко в прошлые месяцы, рассчитывая на волне популярности президента поставить своего мэра во главе Киева. По мере падения рейтингов Зеленского усложнялась и задача, которая в итоге так и не была реализована.

Кличко неоднократно обвинялся в коррупции, «крышевании» незаконной застройки и даже борделей с продажей наркотиков.