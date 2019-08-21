Киев обвинил Макрона в страшной «зраде»

21.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным продемонстрировала, что Запад дает Кремлю карт-бланш.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Видите, он [Путин] плюёт, если мы ему даём право это делать, такую возможность. Вот смотрите, Макрон. Вроде бы же одна из ключевых стран Запада и Европы в целом. И что Макрон говорит? Он говорит о том, что есть какой-то украинский кризис. Ну нет никакого украинского кризиса, он прекрасно это знает. Есть агрессия России против Украины, есть аннексия Крыма, есть война на Донбассе. Вы думаете, Макрон не знает? Он знает всё до деталей, до того, что, где и какие военные части РФ стоят на территории Украины – он это всё прекрасно знает. Между тем, он говорит о демократической России.

Он пишет в Твиттере, что «Россия – это глубоко европейская страна». Извиняйте, как там бьют наотмашь тысячи людей, которых загоняют в автозаки, которых арестовывают, потом, правда, выпускают, но все-равно, ну какая там европейская Россия? Ну это же надо либо впритык ничего не видеть, либо очень хорошо видеть и понимать, что нужно играться в эти игры. Почему они играются?», – возмутился экс-министр.

«Вы знаете, когда-то Карл Маркс процитировал одного английского политического деятеля, профсоюзного деятеля, который сказал, что если перед бизнесменом или предпринимателем есть возможность заработать 300%, то он пойдёт на любое преступление, даже если над его головой висит верёвка, на которой его могут повесить. И вот, вы знаете, мне кажется, что сейчас происходит процесс, когда западный бизнес заставляет западных политиков не видеть тех преступлений, которые совершает Путин. Иным объяснить позицию, скажем, того же Макрона или той же Меркель относительно возвращения России в ПАСЕ нельзя.

Кое-кто говорит: «Ну, выгнали из Восьмёрки, выгнали фактически из контактов Россия-НАТО, Россия-ЕС, ничего не остаётся, одна площадка». Ну извиняйте, но ведь и на эту площадку нужно было впустить соответствующе, то есть сначала выполняй хотя бы какие-то требования резолюции, выплачивай свои взносы, а уже потом – ну ладно, заходи там, сядь в уголке и слушай, о чём тут говорится. Их запускают без каких-либо ограничений – ясное дело, Путин отвечает тем, что бьёт демонстрантов», – добавил Огрызко.

Напомним, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», бывший представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный также сокрушался, что европейские лидеры уже не считают конфликт на Донбассе войной и «агрессией» и развивают экономические отношения с РФ, несмотря на санкции.