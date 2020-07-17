Киев официально признал Донбасс иностранной территорией

17.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Запретив Донбассу принимать участие в местных выборах, Киев фактически превратил эти регионы в гетто и признал, что они не являются территорией Украины.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила киевская журналистка Ирина Гаврилова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, здесь такая же ситуация, как и с русским языком, когда на территории Донецкой и Луганской области проживают несколько миллионов украинцев, которых Зеленский и его команда постоянно называют «нашими людьми».

Только их почему-то лишают тех прав, которые по конституции положены жителям Черкасс и Полтавы, то есть они имеют право выбирать местную власть, а жителей Донецка или Луганска почему-то лишают избирательного права, это грубое нарушение конституции.

Это фактически делает их людьми второго сорта, жителями какой-то обсервации или гетто. Изначально создан какой-то концентрационный лагерь, как нам всякие Фарионы предлагали, и все остальные патриоты в кавычках, в этом лагере будет военная администрация», – сказала журналистка.

Также она добавила, что экс-президент Украины Пётр Порошенко признал, что Донбасс – не Украина, а часть Русского мира.

«Людям просто запретят идти на выборы, пока вся Украина будет голосовать, Донецк и Луганск голосовать не будут, это по сути признание, что они не являются частью Украины, они не попадают под юрисдикцию конституции.

Как Порошенко сказал: «Ребята, кто хочет русский язык, кто хочет говорить на русском языке и учиться, будьте любезны пожаловать в Донбасс – там территория Русского мира». Он простыми словами сказал: «Это не Украина, там Русский мир», – подчеркнула журналистка.

Она признала, что конфликт с Донбассом и Крымом сугубо политический, и разгорелся из-за нежелания жителей этих регионов участвовать в политике Киева

«У меня возникает вопрос, а кто же у нас сепаратист, кто у нас территории сдаёт, мы тут до сих пор не выяснили, чей Крым, и кто его сдал, а может быть и продал, суммы назывались некоторыми людьми.

Это потому, что все понимали, что несколько миллионов жителей Крыма никогда не поддержат власть Майдана, точно также и сейчас все понимают, что миллионы жителей Донбасса не проголосуют за инициативы команды Зеленского: за распродажу страны и политику Порошенко, которую ведёт новый президент», – посетовала киевлянка.

Также она признала, что Пётр Порошенко – главный сепаратист, но Владимир Зеленский не спешит возбуждать против него уголовное дело о призыве к отсоединению территорий.

«Поэтому естественно выгодно отторгнуть Донбасс и назвать его территорией Русского мира, где живут сепаратисты и агрессоры, которым не место среди нас. Извините, но это чистый воды сепаратизм, это государственная измена. Порошенко нужно судить за такие слова, но, к сожалению, мы видели, как реализуется приговоры Зеленского, потому ему ничего не будет за такие призывы. А это фактически потеря территории.

То есть нам предлагают: Крым отрезали, Донбасс нам тоже не нужен, давайте оставим этот маленький анклав, состоящий из квази-патриотов, и будем проводить ту линию, которую нам навязывают с одной стороны националисты с другой Запад», – заключила Гаврилова.