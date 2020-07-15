15.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Выборы, Донбасс, Политика, Украина
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Рада запретила Донбассу участвовать в местных выборах  


Верховная рада приняла постановление №3809 «О назначении местных выборов», которое запрещает жителям подконтрольной Киеву территории Донбасса выбирать местную власть.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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