15.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
Рада запретила Донбассу участвовать в местных выборах
Верховная рада приняла постановление №3809 «О назначении местных выборов», которое запрещает жителям подконтрольной Киеву территории Донбасса выбирать местную власть.
Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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