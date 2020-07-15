Рада запретила Донбассу участвовать в местных выборах  

15.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада приняла постановление №3809 «О назначении местных выборов», которое запрещает жителям подконтрольной Киеву территории Донбасса выбирать местную власть.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ представила депутат от «Слуги народа» Алина Загорулько. По её словам, данное постановление определяет дату проведение местных выборов – 25 октября 2020 года. Также предлагается не проводить выборы на «оккупированных территориях», а также отказаться от выборов депутатов в Донецкий и Луганский облсоветы.</p> <div id="adv"></div> <script> var moevideoQueue = moevideoQueue || []; moevideoQueue.push(function () { moevideo.ContentRoll({ mode:"manual", el:"#adv", floatPosition:"bottom right", ignorePlayers: true, floatMode:"full" }); }); </script><p>С резкой критикой процесса принятия постановления выступил депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. Он напомнил, как два дня назад Владимир Зеленский <a href="https://www.politnavigator.net/zelenskijj-otozval-zakonoproekt-grozivshijj-dalnejjshim-razvalom-ukrainy.html"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>пытался протолкнуть через парламент</a> сырую версию данного документа.</p> <p>«Такого бардака, как с принятием этого постановления, и вообще всем, что сейчас происходит вокруг административно-территориального устройства страны, наше государство не видело никогда. Это уже не «Квартал 95», это «Бардак 95». Я уже не знаю, как это можно назвать.</p> <p>Нам в понедельник навязывали голосование за постановление о назначении местных выборов. Без районов, без городов, без громад. Забыли половину страны. И Зеленский прописал это лично, предлагал это принять на внеочередном заседании», – заявил Гончаренко.</p> <script async src="//mstngh.com/jyll17129ivlmp0/y30q8h786uvq/687/ypklgpe.php"></script><div data-la-block="a63d828b-b1b3-40d7-9031-65b9e4cd6e6a"></div><br><p>В свою очередь, парламентарий от «ОПЗЖ» Наталия Королевская возмутилась тем фактом, что люди на подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей не смогут выбрать себе облсоветы.</p> <p>«В этом постановлении вы запрещаете людям иметь право выбирать свои облсоветы – людям, которые шестой лет живут на войне, которые голосовали за президента и Раду. Люди, которые сегодня ждут своего права сформировать облсоветы в Донецкой и Луганской областях.</p> <p>По какому праву вы лишаете этих людей выбирать свою власть, которая решала бы их местные проблемы? Извините, но шестой лет на этих территориях властвуют военно-гражданские администрации, которые единолично распределят бюджет и решают все проблемы областей.</p> <p>На каком основании мы сегодня лишаем этих людей права формировать свои облсоветы? Может, вы считаете, что Луганщина и Донетчина – это не Украина?» – сказала Королевская.</p> <p>После чего в ходе голосования постановление поддержали 326 парламентариев из 386 присутствующих, документ был принят.</p> <p>Напомним, накануне руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов <a href="https://www.politnavigator.net/verkhovnaya-rada-segodnya-dast-start-novojj-volne-raspada-ukrainy.html">заявил</a>, что данное постановление имеет все шансы очертить контуры дальнейшего развала Украины.</p> <p>