Киев останется на закуску. Путин разработал зверский план – экс-советник Кучмы

Анатолий Лапин.  
20.10.2023 10:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинская власть не может защитить страну от российских ударов, которые будут только нарастать.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экономический и политический эксперт, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть не может защитить страну от российских ударов, которые будут только нарастать. Об...

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«Власть во главе с Зеленским, и армия, и Министерство обороны ничего сделать не могут, потому что защищать нечем. А Запад ничего не дает, только трындит, что «мы вас не оставим, мы будем с вами», Зеленский все время ведет с ними переговоры.

Но кроме «горячих приветов» от Шольца, от других министров, премьеров, от Байдена, Байден опять подает пакет 60 миллиардов Украине, но это все бла-бла-бла. На самом деле, там ничего не идет и не надо ничего на это надеяться, потому что невозможно пройти никакому пакету, кроме пакета для Израиля. Даже Тайваню не будет. Ну и для границы, чтобы не шли туда мигранты – это единственные две статьи, которые могут проголосоваться в нынешнем Конгрессе США», – сказал эксперт.

«. А Украине ничего не выделят. То есть если будет такая линия продолжаться, октябрь еще очень тяжелый будет, следующие 10-11 дней под Хеллоуин будут тяжелейшие бомбардировки украинских городов и объектов, и они будут каждый день нарастать. И на закуску будет Киев оставлен – Путин уже разработал зверский план. К этому плану надо быть готовым», – заявил Соскин.

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