28.05.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Киев открестился от своих диверсантов, пытавшихся прорваться в ДНР

Украинское командование отказалось от военнослужащих ВСУ, уничтоженных силами ДНР при попытке прорыва через линию разграничения.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил военный корреспондент Михаил Андроник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один из диверсантов ВСУ, пытавшихся прорваться в Донецк в ночь с 23-го на 24-ое мая. Уничтожен грамотными действиями бойцов ВС ДНР в ночном бою, как и остальная группа. Командование ООС так и не признало их существования», – написал военкор.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что под Донецком уничтожена группа террористов.