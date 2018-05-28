Политнавигатор - Новости России и Украины
28.05.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Общество, Провокации, Происшествия, Спецслужбы, Сюжет дня, Украина

Киев открестился от своих диверсантов, пытавшихся прорваться в ДНР


Украинское командование отказалось от военнослужащих ВСУ, уничтоженных силами ДНР при попытке прорыва через линию разграничения.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил военный корреспондент Михаил Андроник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один из диверсантов ВСУ, пытавшихся прорваться в Донецк в ночь с 23-го на 24-ое мая. Уничтожен грамотными действиями бойцов ВС ДНР в ночном бою, как и остальная группа. Командование ООС так и не признало их существования», – написал военкор.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что под Донецком уничтожена группа террористов.

 

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