24.05.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Под Донецком уничтожена группа террористов

Вечером в среду, примерно в 22:00, пять украинских диверсантов предприняли попытку незаметно проникнуть на территорию ДНР для совершения провокации. Все члены группы были уничтожены военнослужащими ВС ДНР.

Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выдвижение бандитов осуществлялось с позиций ВСУ севернее Марьинки в направлении Петровского района Донецка. Благодаря бдительности наших военнослужащих, группа противника была своевременно замечена. Пока террористы снимали мины, командир взвода одного из подразделений ВС ДНР принял решение на перегруппировку, а затем уничтожение врага стрелковым оружием», – сообщили в военном ведомстве.

За смелые и решительные действия по уничтожению группы террористов, военнослужащие будут представлены к государственным наградам.

«Все 5 террористов были уничтожены на месте. Тело одного нам удалось эвакуировать. При нем имелись средства связи с возможностью фото и видеофиксации, которые мы сейчас изучаем. Также оружие, боеприпасы, гражданская форма одежды и шевроны одного из подразделений армии ДНР», – добавили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что это была не первая террористическая группа, которую командование «ООС» пытается забросить на территорию ДНР, успешно ликвидированная в последние дни военнослужащими Республики еще на подступах к позициям.

«Данная активность украинских диверсионно-террористических групп может говорить только об одном, что командование «ООС» пытается реализовать кровавую провокацию с жертвами среди мирного населения, чтобы обвинить нас в преступлениях, и развязать себе руки для наступательных действий», – подчеркнули в корпусе.