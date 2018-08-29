29.08.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Украина

Киев перебрасывает военные корабли в Азовское море



На юге Украины стартовали масштабные командно-штабные учения «Шторм-2018», в которых будут задействованы останки украинского ВМФ, авиация, морские пехотинцы и представители других силовых ведомств.

Об этом сообщает пресс-центр командования ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В рамках учений украинские военные будут пытаться отбить атаку с воздуха, защитить Черноморское побережье, а также планируют усилить азовское направление.

«В ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на Азовском направления для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря», – заявил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что Российская Федерация провела военно-морские учения, которые взбудоражили официальный Киев.

Также с 11 по 15 сентября на полигонах Центрального и Восточного военных округов пройдут крупнейшие военные учения за всю историю постсоветской России. В них примут участие порядка 300 тысяч военнослужащих и около 36 тысяч единиц бронетехники.

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