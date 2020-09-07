Киев перешел черту. Военные эксперты предлагают объявить Украину врагом России

07.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на то, что российские ПВО полностью контролировали ситуацию, инцидент с предоставлением украинского воздушного пространства ВВС США говорит о том, что смычка между Украиной и американцами приобретает угрожающий характер.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается этой военно-политической провокации, у нынешнего истеблишмента Украины огромное желание делать пакости и гадости, самостоятельно делать не могут и уже боятся. А вот чужими руками открыть воздушное пространства для стратегических бомбардировщиков-носителей ядерного оружие – это всегда Украина делает.

Я хочу успокоить, у нас в Крыму, в Южном военном округе сегодня развёрнуты новейшие ЗРК С-400, та есть «дальняя ракета» 40Н6, способная сбивать бомбардировщики типа B-52 на удалении до 400 километров, поэтому всё время воздушного рейдерства американцев над Украиной, они находились под прицелом. В случае реальной провокации, финал был бы такой же, как в ходе войны во Вьетнаме.

Более того, ключевые объекты – Крымский мост, база Черноморского флота, города, крупные промышленные объекты Крыма, прикрыты ЗРК «Тор-М2» – это средство ПВО последнего рубежа с гарантированной вероятностью уничтожения цели. Поэтому у нас всё отслеживалось», – заявил эксперт.

По его словам, со стороны Украины это выход на качественно новый уровень, а потому, данная провокация – не тот случай, который можно игнорировать.

«Зачем это делает Украина? Даже Порошенко не додумался до этого, он устраивал провокации со своими бронекатерами, а здесь мы видим, при Зеленском, смычка между американскими и украинскими ВВС приобрела угрожающий характер. Мы на это должны реагировать, мы должны понимать, что нынешняя украинская власть не просто русофобская – это прямой военно-политический противник России. Не украинский народ.

Это опасный прецедент, это первый шаг подобного рода, с которым мы сегодня сталкиваемся. Мы должны понимать, что киевский режим враждебен нам, и вся политика России должна быть нацелена на то, чтобы этот режим был слаб, а пророссийские силы на Украине усиливали своё влияние. И мы должны работать именно на этот результат, для того, чтобы нынешняя Украина не стала тем, чем стала Польша в 20-30-е годы прошлого века», – предупредил Коротченко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 4 сентября целая эскадрилья военных США кружила в воздушном пространстве Украины у границ Крыма, проводя разведку и отрабатывая возможные удары по полуострову.