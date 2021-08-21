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21.08.2021 21:33 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Польша, Прибалтика, Украина
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Киев подберет белорусских змагаров, от которых отказываются Варшава и Вильнюс

Новости УкраиныНегласно конкурирующий за влияние с самопровозглашенным «лидером белорусской нации» Светланой Тихановской политэмигрант Павел Латушко...

Негласно конкурирующий за влияние с самопровозглашенным «лидером белорусской нации» Светланой Тихановской политэмигрант Павел Латушко может в ближайшее время перебраться из Варшавы в Киев.

Об этом в своем телеграм-канале написал известный белорусский тележурналист Игорь Тур, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Под этот план Латушко и начинает в последние дни выступать с более агрессивной и радикальной риторикой, которую предложит украинским радикалам. Фактически Латушко  метит на место говорящей головы «Белорусского дома в Украине»: после смерти Шишова вакансия на финансовом узле свободна, и с ультра-правыми кураторами БДУ Латушко готов говорить», – написал Тур.

Он прогнозирует, что на финансирование себя и своей команды беглый оппозиционер  запросит не меньше 50-80 тысяч долларов в месяц.

«Взамен Латушко предложит националистам каналы медиа и контакты с западными дипломатами», – написал Тур.

Релокация Латушко, по его информации, обусловлена тем, что польские власти сворачивают активную работу по Белоруссии. Аналогичные процессы, хотя и менее явные, происходят и в Литве, официальные чины которой последнее время предпочитают не контактировать с Тихановской.

С таким прогнозом согласен и белорусский политолог Александр Шпаковский. Он обращает внимание на то, что на прошлой неделе состоялись рабочая встреча в рамках Белорусско-Польской межправительственной координационной комиссии по делам трансграничного сотрудничества.

«Хитрые поляки начинают постепенно отстраиваться от авантюры, предоставляя первую роль Литве и Украине. Разного рода «переговоры» ведутся как по официальным, так и по кулуарным каналам. Весьма вероятным результатом будет восстановление авиасообщения», – написал Шпаковский.

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