Смерть беглого «змагара» в Киеве: След ведёт к нацистам «Азова»

03.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В смерти главы «Белорусского дома в Украине» – беглого змагара Виталия Шишова могут быть замешаны боевики неонацистского формирования «Азов» – в частности, один из руководителей группировки – также беглый белорусский радикал Сергей «Боцман» Коротких.

Об этом в своем блоге пишет российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Коца, повешенный был связан с неонацистами и окружением «Боцмана».

«Белорусский дом в Украине» (один из, их там штук пять) связан с белорусом Сергеем Коротких, бывшим бойцом батальона «Азов», который за участие в войне в Донбассе получил гражданство Украины. А один из учредителей организации, помимо Шишова, нацик-латыш Радио Батулин, боец смешанных единоборств и ближайший соратник «Боцмана». И смерть-то как «удачно» – аккурат к первой годовщине массовых беспорядков в Минске. Впрочем, может, совпадение и обычное самоубийство? Ну, белорусская оппозиция-то своего точно не упустит», – написал Коц.

Он также напомнил о странных «самоубийствах», которые происходили в «Азове».

«С 2015 года собой покончили три бойца «Азова». Точнее, произошли три самоубийства, в которых все было не очень чисто. Тело одного из основателей «Азова» Виталия Княжеского нашли в лесу под Харьковом в 2017-м. Реконструктор из России Александр Алябьев был найден застреленным 16 августа 2016 года на территории воинской части. Еще один учредитель «Азова» Ярослав Бабич 26-го июля 2015-го года был найден на шведской стенке в собственной квартире. Во всех трех случаях друзья и родственники не верили в суицид. Вот что говорила жена Бабича: «Я говорила со свидетелем, который в ту ночь подвозил убийц к дому, где находился мой муж. К сожалению, он не успел мне все рассказать. Мы должны были с ним еще встречаться, он готов был дать официальные показания, но прошлой осенью почему-то скончался. Думаю, ему в этом «помогли». Он назвал Сергея Коротких, он же Боцман, он же Малюта. Это основной исполнитель». Да-да, тот самый «Боцман» – учредитель «Белорусского дома», который возглавлял убиенный Шишов. Говорят, со всеми «самоубийцами» у Коротких был конфликт. С Бабичем – на почве распределения финансов для «Азова», – пишет Коц.

Он призвал скептически оценивать звучащие из Киева заявления о причастности КГБ или ФСБк смерти Шишова:

«А помните, как в убийстве Шеремета и Вороненкова обвиняли Лукашенко и Путина соответственно. А потом выяснилось, что и там, и там торчат уши нациков-атошников», – пояснил военкор.

Ранее «ПолитНавигатор» писал о том, что приехавший в 2014 году воевать в Донбасс на стороне Украины в составе нацбата «Азов» неонацист из Белоруссии Сергей Коротких нажил несметные богатства. «Боцмана» также в России и Белоруссии знают как «Малюту» – активиста организации «Русское национальное единство» и экс-руководителя российской организации «Национал-социалистическое общество».