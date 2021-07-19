Киев получает еще 1000 с лишним километров границы с «ворогом» – киевский политолог

19.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Поссорившись с Минском, украинские политиканы фактически никому, кроме собственного государства, хуже не сделали.

Об этом в эфире интернет-канала «Первый казацкий» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наиболее негативные последствия получит Украина, хотя бы в силу того, что Минск был достаточно стабильным и прогнозируемым экономическим партнёром – 5 миллиардов товарооборот. Стоит напомнить, что в 2014 году украинские танки заправлялись дизтопливом, которое производилось на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе», отметил эксперт.

«Стоит напомнить, что Лукашенко проводил политику «умный теленок двух маток сосет». Он не признавал аннексии Крыма, он иногда в тех или иных ситуациях демонстрировал то, что Украина дружественная страна по отношению к Минску. А теперь, увы, ситуация заходит в такую стадию, когда отношения не то что ухудшились, отношения становятся враждебными. Когда в официальных документах звучит о том, что «самопровозглашенный президент Лукашенко», что вы тогда хотите?» – сказал эксперт.

«Это принесет вполне конкретные экономические проблемы. Даже с военно-политической точки зрения, я думаю, это толкает Александра Григорьевича в сторону Москвы. Соответственно, Киев получает ещё тысячу с лишним километров границы, возможности прикрыть и защищать которые одновременно, у Киева по большому счёту и нет. Сами себе создали проблемы», – констатировал Золотарёв.