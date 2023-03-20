Киев получил «Леопарды» от Норвегии и ждёт речные катера из США для форсирования Днепра

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Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил 20 марта о выделении очередного пакета военной помощи Украине на общую сумму 350 миллионов долларов.

В тот же день было объявлено, что Киев уже получил от Норвегии 8 танков Leopard 2, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, в соответствии с делегированными президентом Байденом полномочиями, я даю разрешение на передачу Украине американского вооружения и оборудования на сумму 350 миллионов долларов», – сказано в заявлении госсекретаря США.

Новый пакет военной помощи содержит дополнительные боеприпасы для предоставленных США реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, противорадарные ракеты HARM, противотанковое оружие, боевые речные катера и другое оборудование.

Из всего перечня наибольший интерес вызывают упомянутые катера, что может свидетельствовать о подготовке наступления на правый берег Днепра, находящийся под контролем РФ. Точное количество катеров не называется, но в ноябре СМИ сообщали, что Вашингтон планирует передать Киеву 40 бронированных патрульных катеров. С тех пор сообщений об их поставке на Украину не было.

Также 20 марта Вооруженные силы Норвегии сообщили о доставке на Украину восьми танков Leopard 2 и четырех вспомогательных машин. В ведомстве напомнили, что 26 января Норвегия решила присоединиться к международной коалиции по передаче танков Киеву.

«Вскоре после этого было решено, что Норвегия передаст Украине восемь танков типа Leopard 2 и до четырех машин поддержки. Танки уже на месте, а в Польше, под эгидой ЕС, продолжается подготовка личного состава», – говорится в сообщении.

Танки перевозили с помощью украинского транспортного самолета Ан-124, и кадры их выгрузки в Польше также опубликовали ВС Норвегии. В дополнение к переданной бронетехнике Норвегия предоставляет Киеву также средства на покупку боеприпасов и запасных частей к ней.

В тот же день министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие боевые машины пехоты Marder, о передаче которых Берлин объявил в январе, уже направляются на Украину.

«Сейчас более 1000 украинских военных проходят подготовку на комплексах противовоздушной обороны, на Leopard, Marder. Marder уже в пути на Украину», – сказал Писториус перед заседанием министров обороны стран-членов ЕС в Брюсселе.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина в 2022 году стала третьим импортёром оружия в мире, опередив Катар и Индию.