Украина стала третьим крупнейшим импортером оружия в мире

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Украина в 2022 году стала третьим по величине импортером оружия в мире, опередив Катар и Индию, а европейские страны НАТО увеличили импорт вооружений на 65%.

Об этом говорится в исследовании Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), обнародованном 13 марта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Благодаря военной помощи со стороны США и многих европейских государств после российского вторжения на Украину в феврале 2022 года, эта страна стала третьим крупнейшим импортером основных видов вооружений в 2022 году (после Катара и Индии), и 14-м крупнейшим импортером за 2018-2022 годы», – говорится в исследовании.

В документе отмечается, что за указанный пятилетний период на Украину пришлось 2,0% мирового импорта вооружений.

«Из-за опасений, что поставки боевых самолетов и ракет дальнего радиуса действия могут привести к дальнейшей эскалации войны на Украине, страны НАТО отклонили запросы Украины на них в 2022 году. В то же время они поставляли такое вооружение другим государствам, вовлеченным в конфликты, в частности на Ближнем Востоке и в Южной Азии», – отметил Питер Д. Веземан, старший научный сотрудник Программы SIPRI по вопросам передачи вооружений.

Это заявление является очередной попыткой подтолкнуть страны Запада к поставкам Киеву истребителей и дальнобойных ракет.

Кроме того, в исследовании SIPRI отмечено, что, несмотря на глобальное уменьшение торговли оружием в мире, европейские страны в последние годы значительно увеличили объемы закупки основных вооружений. Так, импорт основных видов вооружений европейскими государствами увеличился на 47%, если сравнивать периоды 2013-2017 и 2018-2022 годов, тогда как глобальный уровень международных поставок вооружений снизился на 5,1%. При этом европейские страны НАТО за последние пять лет увеличили импорт вооружений на 65%.

Очевидно, что в первую очередь речь идёт об импорте вооружений из США. Неудивительно, что американский экспорт вооружений вырос на 14% в период с 2013-2017 по 2018-2022 годы, при этом в последние пять лет на США приходилось 40% мирового экспорта вооружений.

Экспорт вооружений из России, занимающей второе место на этом рынке, упал на 31% между 2013-2017 и 2018-2022 годами, а её доля в мировом экспорте вооружений уменьшилась с 22 до 16%. При этом доля Франции, занимающей третье место на глобальном рынке вооружений, выросла с 7,1 до 11%.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 9 марта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил выделить 1 млрд евро на проведение экстренных поставок Киеву боеприпасов из резервов на складах стран-членов ЕС.