Киев повторно сорвал разведение войск в районе Золотого

10.10.2019, Луганск, Сергей Вредников

Украинская сторона снова сорвала предусмотренный Минскими соглашениями процесс возобновления разведения сил и средств на участке фронта в районе поселка Золотое.

Об этом заявил глава Представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня полковник Михаил Филипоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская сторона не предпринимает даже попыток к разведению сил и средств на участке № 2 «Золотое». К сожалению, приходится констатировать, что эта наша добрая воля, которая была определена сегодня пуском ракеты, во второй раз с надеждой, что все-таки украинская сторона одумается и начнет выполнять Минские договоренности, к сожалению тоже не сработала», – резюмировал Филипоненко.

Отметим, что ровно в 12:00 в подтверждение готовности к разведению со стороны ЛНР была выпущена белая ракета, однако, несмотря на фиксацию пуска ракеты зеркальным патрулем СММ ОБСЕ, ответных действий от украинской стороны так и не последовало.

«На настоящий момент мы не получили никакого сообщения о том, что будет проходить разведение сил и средств. Не было ни отказа, ни подтверждения», – констатировал руководитель луганской команды СММ ОБСЕ Эсад Хумо, добавив, что украинская сторона «не предпринимает никаких действий».

Напомним, первая попытка начать процесс разведения войск в районе Золотого была предпринята вчера, однако украинская сторона так и не ответила на пуск белой ракеты со стороны ЛНР, тем самым сорвав процесс.